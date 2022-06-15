شركة الكهرباء: سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 400 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء مسافة 400 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي .

وأوضحت شركة الكهرباء، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية لا تزال مستمرة بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ليس لها علاقة سوى زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية”.

وأوضح البيان، أنه “في دائرة توزيع الحي الصناعي تم الاعتداء على خط الرزيزات من فرعية الرزيزات وسرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي مسافة 400 متر ، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل”.