دبلوماسية إيطالية تشدد على ضرورة التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة في كامل ليبيا  

العنوان-طرابلس

شددت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني على الحاجة إلى التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الدبلوماسية الإيطالية، في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول الإطار الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط، “إيطاليا تؤيد الحاجة إلى تسوية على أساس توافق سياسي واسع يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تقود الشعب الليبي إلى التصويت”.

وأكدت سيريني أنه “يجب فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، والتي ستسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل”.

ولفتت سيريني إلى أنّ “دور الأمم المتحدة، الساعي إلى الوساطة بين جميع الأطراف المعنية، يظل ضروريًا، ويجب أن يظل نقطة ثابتة أيضا في الأشهر المقبلة، نظرا للتطورات الإضافية المحتملة للعملية السياسية والانتخابية. هذا هو الهدف الذي يتجه إليه التحرك الإيطالي.”

وأشارت سيريني إلى ذهاب نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى ليبيا، لويجي دي مايو، في مهمة إلى ليبيا في الأيام الأخيرة لإجراء محادثات مع “الأطراف السياسية والمؤسسية الرئيسية للمشهد الليبي المعقد – في اتصال وثيق مع الشركاء الأوروبيين، فرنسا وألمانيا في المقام الأول، والشركاء الدوليين”.