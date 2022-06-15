مخاطبا المشري.. السفير الإلماني: جولة المسار الدستوري يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إن الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أمس الثلاثاء، وفق تغريدة للسفير عبر تويتر.

وأكد أونماخت أنه اتفق مع المشري وبشدة على أن ليبيا تستحق سلاما مستداما وانتخابات حرة وعادلة.

وكانت قد انطلقت اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري يوم الأحد الماضي، في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة التي يتعين خلالها التوافق حول ما تبقى من المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

وقالت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل “العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها حتى الآن إلى “180 مادة”، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على “43 مادة جديدة” من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.