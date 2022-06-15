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عقيل: التحالف الأنجلوسكسوني يخطط لقرصنة النفط الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن  دول التحالف الإنجلوسكسوني «أميركا، بريطانيا» تخطط لقرصنة النفط الليبي.

وقال المحلل السياسي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “بينما يغط أصحاب النفط في غيبوبتهم القاتلة! تقوم الديمقراطيات العريقة بمواصلة ممارستها  لتحضرها  المتألق الآخاذ!”.

وأوضح «عقيل» أنه “بعد أن قام ترامب بقرصنة سفنا كانت تشحن لقاحات كورونا لدول أوروبية، بحجة  حماية الأمن القومي الصحي الأمريكي!”. مضيفاً؛ ” يبدو أن التحالف الانجلوسكسوني؛  يخطط لقرصنة النفط الليبي، بحجة حماية الأمن القومي الطاقي الانجلوسكسوني!”.

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صحيفة الساعة 24

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