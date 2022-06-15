بن شرادة: ناقشنا مع رئيس مجلس النواب المخاطر التي تواجهها ليبيا

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة، سعد بن شراد، أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة سرت ضم بعض أعضاء الكتلة الداعمة للتوافق مع البرلمان.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، “ناقشنا مع عقيلة صالح والنواب مستجدات المسار الدستوري والوضع الراهن والمخاطر التي تواجهها ليبيا في هذه الفترة العصيبة من تهديد خارجي وصراع دولي”.

وتابع بحثنا الانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية وما بعد نهاية المدة الزمنية لخارطة الطريق السياسي في يونيو الحالي، والتقينا بالحكومة الليبية وناقشنا معها الخطوط العريضة للميزانية، ومشاكل القطاعات والتركيز على الحكم المحلي وتفتيت المركزية.