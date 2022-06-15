سرقة أسلاك كهربائية من دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، سرقة أسلاك كهرباء ضغط عال بطول 400 متر من دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء.

ولفتت الشركة في بيان لها أن أعمال السرقة التي قامت بها مجموعة خارجة عن القانون تسببت من انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن مجهولون قاموا بالاعتداء على خط الرزيزات من فرعية الرزيزات في الدائرة.

ولفتت الشركة في بيانها إلى تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ما يتسبب في زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.