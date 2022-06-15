استئناف طرابلس تحيل قضية مذبحة أبوسليم للقضاء العسكري

قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم الاختصاص في قضية مذبحة سجن أبوسليم، مُحيلة القضية لنظرها أمام القضاء العسكري.

وكانت الدائرة الجنائية الأولى في محكمة استئناف طرابلس قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية سجن أبوسليم في سبع مناسبات منذ انطلاق الجلسات، دون توضيح ما إذا كانت تلك التأجيلات قد جاءت لعدم كفاية أدلة الإدانة أم بسبب عدم استكمال المداولات.

وحدثت مذبحة سجن أبوسليم قبل 26 عامًا، حيث تم إطلاق النار على السجناء مما تسبب في مقتل حوالي ألف منهم.

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