انطلاق جلسة النواب للتصويت على مشروع الميزانية

العنوان-سرت

انطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022.

ويقدّر مشروع الميزانية المقدم من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بـ94 مليارًا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارًا و778 مليون دينار.

ووُجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، إضافة إلى 17 مليارًا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرًا الدعم، وهو الباب الرابع، فمُنح 26 مليارًا و675 مليون دينار.