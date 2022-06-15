حسن البرغوثي: من المستبعد أن يثق الليبيون في وعود الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يحاول تكرار السيناريو الذي لجأ إليه قبل إعلان ترشحه للرئاسة باستخدام لغة شعبوية؛ وتقديم المنح لشريحة الشباب.

وقال البرغوثي في تصريحات صحفية: “من المستبعد أن يثق الليبيون في وعود الدبيبة ووزرائه بسعيهم حالياً للتخفيف من وطأة أزمة الكهرباء في الأجل القريب، فإجراءات حكومة الدبيبة لتحسين الأوضاع المعيشية والتعاطي مع الأزمة محاولة جديدة لاستقطاب الشارع”.

وأضاف “الدبيبة اعتمد على سياسات عشوائية؛ وحلول مؤقتة لمعالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات، الليبيون يرون أن الدبيبة كان عليه منذ تسلمه السلطة مصارحتهم بالحقائق حول التدهور في بعض الملفات المهمة كالكهرباء”.

وتابع “كان يجب وضع خطط علمية لحل هذه الأزمة، والبدء في تنفيذها لتفادي تكرار معاناة الليبيين من انقطاع التيار لساعات طويلة، بعض مؤيدي الدبيبة يوظفون ملفات تحظى بتعاطف واهتمام كبيرين كملفي المتقاعدين وأسر الشهداء للتغطية على إخفاقات ومشكلات أخرى كاحتجاجات الموظفين بقطاعات عدة من بينها الكهرباء”.