ضبط مطلوب في جرائم سرقة منازل وشركة صينية ببنغازي

ضبط أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصا من ذوي السوابق، محكوم عليه غيابيا بتسع سنوات في قضايا سرقة منازل وشركة صينية.

وتعود بداية الواقعة إلى وصول معلومات حول تردد المطلوب على منزل بمنطقة الكويفية، حيث توجه أفراد التحريات إلى المكان، لكن لم يعثروا عليه، ثم اتضح أنه متواجد في منطقة الكيش، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمكن رجال الأمن من إيقافه، ونقله إلى قسم التحريات، حيث اعترف بارتكابه وقائع السرقة، كما اتضح صدور أحكام غيابية بسجنه 10 سنوات في تلك القضايا، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أودع في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الكويفية.