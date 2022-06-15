أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهرباء بطول 400 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وأفادت الشركة بالاعتداء على خط الرزيزات من فرعية الرزيزات وسرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي ممتدة على مسافة 400 متر ؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل.

واستنكرت الشركة، في منشور لها، استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون، مضيفة أن ذلك لا يؤدي سوى إلى زيادة معاناة المواطنين مقابل المنفعة الشخصية.

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