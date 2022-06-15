محامي السنوسي: المحكمة حكمت بعدم اختصاص القضاء المدني في قضية “سجن أوسليم” | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبدالله السنوسي أحمد نشاد إن المحكمة حكمت بعدم اختصاص القضاء المدني في قضية “سجن أوسليم” وأحالتها إلى القضاء العسكري لأن المتهمون عسكريون.

وأوضح نشاد في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ جولة جديدة من المناظرات القانونية بعد أن أحيلت القضية للمحاكم العسكرية.

وأفاد المحامي أن الحادثة وقعت في نطاق قطاع السجون العسكرية، لافتاً أنه لا تعليق على المحاكمات بعد صدور القرار فيها إلا بإجراءات في مقابلها.

وأضاف نشاد، أن حكم اليوم متوقع من آخر جلسة حين قررت المحكمة حجز القضية للحكم دون الخوض في موضوعها، لأن اتجاهها إلى نقل مصير الملف إلى غيرها للفصل فيه، ومع القضاء العسكري سنبدأ فصلاً جديداً.

وقال المحامي :”الوضع الصحي لموكلي يحتاج إلى رعاية طبية لاتتوفر له في محبسه، وخضع منذ شهرين لعملية قسطرة في القلب”.

وتابع نشاد :”التوصيات الطبية واضحة في لزوم الإفراج الطبي عنه لمتابعة وضعه الصحي في مشافي قادرة على متابعة حالته”.