مخاطبا أعضاء لجنة المسار الدستوري.. المستشار صالح: اجعلوا الوطن واستقراره نصب أعينكم

العنوان-سرت

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري، المنعقدة في جولتها الأخيرة حاليًا بالقاهرة.

وقال عقيلة في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب بمدينة سرت: “إن صياغة الدستور صارت فنًا عظيمًا، تحشد له جهود العلماء والخبراء وأهل الحكمة وبُعد النظر”.

وأضاف المستشار صالح: إن “صناعة الدساتير وتعديلها عمل وطني جامع وليس مرتعًا للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية”.

وقال المستشار صالح: أنه “يجب أن تكون صياغة الدستور متينة وجميلة، وعباراته دالة وموجزة وقصيرة ولا تحتمل كثير من التفسير ولا تقود إلى الصراع”، وأضاف قائلا: “اجعلوا الوطن واستقراره وكرامة أهله وجمع شتاته نصب أعينكم”.