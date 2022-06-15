مجلس النواب يقر الميزانية العام للدولة لعام 2022

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أقر قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع.

وأشار بليحق إلى أن التصويت على قانون الميزانية كان بالإجماع حيث صوت 103 نواب، منهم 98 حضروا الجلسة في سرت و5 آخرون صوتوا إلكترونيا.

وكان المجلس قد علّق، الثلاثاء، جلسة التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022 المعدل والمقترح من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى الأربعاء.

يُذكر أن اجتماعًا موسعًا انعقد مساء الثلاثاء لمناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون الميزانية العامة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب واللجنة المُشكّلة من قبل رئيس مجلس النواب واللجنة المكلفة من قبل وزارة المالية بالحكومة الليبية.

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