قرابة 90 مليار دينار..بليحق: إقرار الميزانية تم بالإجماع وبلغ عدد المصوتين 103 نائب | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعا إن إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تم بالإجماع.

وأوضح بليحق أن عدد المصوتين لميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بلغ 103 نائب.

وأكد المتحدث الرسمي أنه صوت بالحضور في القاعة 98 نائبًا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.

وكان عضو مجلس النواب بدر النحيب أكد اليوم الأربعاء أنه تم إقرار قانون الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح النحيب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن إقرار قانون الميزانية لعام 2022 تم بالإجماع، بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.