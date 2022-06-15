النجار: تكوين أجهزة موازية لوزارة الصحة يفتح باب فساد أكبر من السابق

أكد المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن “تكوين أجهزة موازية لوزارة الصحة يفتح باب فساد أكبر من السابق، ولا يصب في مصلحة المواطن”.

وقال «النجار» في تصريح خاص لـ«الرائد»، إنه “كان لدينا تجربة في إدارة جائحة كورونا حين أنشئت أجسام موازية للأجسام المختصة في وزارة الصحة، وفتح ذلك باب الفساد على مصرعيه، وكل النتائج في ذلك الوقت كانت سلبية”.

وأضاف أن “معالجة الأمور تكون من خلال دعم المؤسسات المتخصصة المتفرعة من وزارة الصحة، وليس إنشاء أجهزة جديدة”.

وتابع؛ أن “جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية سحب الصلاحيات من إدارة العلاج بوزارة الصحة، وأصبح هناك ازدواجية، وسيحدث ربكة، وسيزيد من الفساد وهدر الأموال”.

وأردف أن “العلاج سواء كان في الداخل أو في الخارج هو من مسؤولية وزارة الصحة فقط لا غير”، لافتا إلى أن “إنشاء أي جهاز مستقل عن وزارة الصحة هو فتح باب للفساد لا أكثر”.

وأوضح أن “جهاز الإمداد الطبي هو أكثر جهاز في وزارة الصحة يشوبه الفساد؛ بسبب الآليات الموجودة حاليا لتوريد الأدوية والمعدات الطبية”.