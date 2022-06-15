ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 June, 2022

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلّف «رمضان أبوجناح»، ظهر اليوم، زيارة تفقدية لمركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، للوقوف على المشاكل التي تعيق عمل المركز بعد توقف الشركة المنفّذة لمشروع إنشاء وتجهيز المبنى عن تنفيذ أعمالها.

واستعرض مدير المركز الدكتور «امحمد الهمالي»، خلال اجتماع عقده مع الوزير، المراحل التي توقفت الشركة عن تنفيذها، بعد إنجاز 85% من الأعمال المدنية، وتجهيز المركز بنسبة 90% ، وذلك نظرًا لعدم تسييل المخصصات المالية الخاصة بتنفيذ المشروع.

من جانبه، أعرب وزير الصحة عن حرصه على حلحلة المشاكل التي تحول دون استكمال تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك دعمًا من وزارة الصحة لخدمات مرضى القلب في المدينة.

من جانب آخر، بحث على هامش زيارته لمركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، مع مدير عام مركز علاج وغسيل الكلى بمدينة مصراتة الدكتور «آدم لاغا»، المشاكل والصعوبات التي تواجه مرضى الكلى بالمدينة، أبرزها، عدم تخصيص مبنى للمركز على الرغم من صدور قرار بإنشائه منذ عام 2013، وتأخر صرف مستحقات العناصر الطبية والطبية المساعدة، ونقص مشغلات غسيل الكلى، وتوفير سيارة إسعاف للمركز.