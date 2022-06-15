حويلي: هناك مقترح للذهاب في الاستفتاء الشعبي إذا لم يتم التوافق على شروط الترشح للرئاسة

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عن تشكيل لجنتين مصغرتين من 3 أعضاء عن البرلمان و3 عن مجلس الدولة، ستناقش الأولى شروط الترشح للرئاسة، فيما ستناقش الثانية مسألة الحكم المحلي.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ، أوضح أن هذه هي النقاط العالقة حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن اللجان ستقدم عملها، اليوم الأربعاء، في حال التوافق، أو ربما كل لجنة تقدم مقترحين على الأقل للجنة الكبرى، ومن ثم إذا تم التوافق فهذا سيكون إيجابيًا، وإذا لم يتم التوافق فسيحال الأمر إلى المجلسين ليتم النظر فيهما.

وأضاف: “هناك مقترح للذهاب في الاستفتاء الشعبي إذا لم يتم التوافق على هاتين المسألتين، بالنسبة للحكم المحلي قد يتم التوصل لحلحلة له، أما شروط الترشح فهي محل خلاف وهو الأهم إلى حد الآن”.

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