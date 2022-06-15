أبو جناح: حريصون على حلحلة معوقات عمل مركز مصراتة لعلاج أمراض القلب

أجرى نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، وزير الصحة المكلّف رمضان أبو جناح، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، للوقوف على المشاكل التي تعيق عمل المركز بعد توقف الشركة المنفّذة لمشروع إنشاء وتجهيز المبنى عن تنفيذ أعمالها.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لأبو جناح: “استعرض مدير المركز الدكتور امحمد الهمالي، خلال اجتماعه مع أبو جناح، المراحل التي توقفت الشركة عن تنفيذها، بعد إنجاز 85% من الأعمال المدنية، وتجهيز المركز بنسبة 90%، نظرًا لعدم تسييل المخصصات المالية الخاصة بتنفيذ المشروع”.

وأعرب أبو جناح عن حرصه على حلحلة المشاكل التي تحول دون استكمال تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة، دعمًا من وزارة الصحة لخدمات مرضى القلب في المدينة.

من جانب آخر، بحث أبو جناح على هامش زيارته لمركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، مع مدير عام مركز علاج وغسيل الكلى بمدينة مصراتة الدكتور آدم لاغا، المشاكل والصعوبات التي تواجه مرضى الكلى بالمدينة، أبرزها، عدم تخصيص مبنى للمركز على الرغم من صدور قرار بإنشائه منذ عام 2013، وتأخر صرف مستحقات العناصر الطبية والطبية المساعدة، ونقص مشغلات غسيل الكلى، وتوفير سيارة إسعاف للمركز.