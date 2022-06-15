سليمان: زيارة أعضاء مجلس الدولة لسرت خطوة مهمة لاستعادة القرار الوطني والحد من التدخلات الخارجية

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان أن زيارة أعضاء مجلس الدولة إلى مدينة سرت هدفها دعم مشروع التوافق بين الفرقاء والتأكيد على المضي قدمًا لإنهاء أسباب الانقسام ونزع فتيل الأزمة.

سليمان أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة لاستعادة القرار الوطني والحد من التدخلات الخارجية.

ولفت إلى أنه تم اللقاء بالمستشار عقيلة صالح وبعض أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء فتحي باشاآغا ونائبيه وبعض الوزراء بالحكومة الليبية، وكانت الزيارة مثمرة.

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