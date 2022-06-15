رئيس مجلس النواب: التوافق الوحيد الليبي الليبي هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا القادر على إزالة القوة القاهرة التي اعاقت تنظيم الانتخابات

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كلمة إلى أعضاء المجلس قال فيها: “لا اخفي عليكم انني كلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي اجد ان معرفتي بجذور الازمة في بلادي والحاجة الملحة والضرورة القصوى والواجب يتطلب مني ومن الجميع التمسك بالخيارات الضامنة لبناء دولة مدنية دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل، نحن لم نخرج، او ننحرف عن هذه المبادئ منذ لحظة انخراطنا في المسار السياسي، المسؤولية مسؤولية الجميع، مثل ما هو الإنجاز شرف وفخر للجميع، نحن لم نتوقف، عن مد أيدينا من اجل السلام والبناء برعاية دولية او بدونها، ولعل ما اصابنا من خذلان بسبب تردد البعض والتنصل مما هو لمصلحة البلاد والعباد يرجع بالأساس الى التهديد والخوف، ونحن نقدر ذلك”.

المستشار صالح، وفي كلمته التي تابعتها “ليبيا الحدث”، أضاف: “التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي الليبي، هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا القادرة بعون الله أولا وقبل كل شيء على إزالة القوة القاهرة التي اعاقت تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 هذه الحكومة هي البديل للحكومة منتهية الولاية، والتي اثبتت للليبيين وغير الليبيين انها لم تكتفي بالتلاعب بمقدرات الشعب بل ذهبت الى افساد المناخ السياسي والاجتماعي والأمني، بكل الطرق هروبا من الاستحقاق الوطني، الذي نعلق عليه جميعا الامل في الخروج بالبلاد من الازمة، التي تجاوزت عقد من الزمن، وتسببت في تعميق هوة الصراع وانعدام الثقة وفرقت بين الليبيين بدون ان تجمع”.

وتابع: “نحن نعلم جيدا بوجود نية لدى اطراف محلية ودولية في إطالة امد الازمة، لذلك سعينا لتقديم كافة الضمانات بحق المشاركة للجميع وحق الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق مصالحها المتبادلة مع الدولة الليبية، وجدنا أطرافا دولية لا تدعم الا التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة وتسعى بوضوح لإفساد أي توافق ليبي ليبي”.

وأضاف: “مقترح مباشرة الحكومة لعملها بمدينة سرت ليس وليد اللحظة ولا نتاج مناورة سياسية او جهوية او لخدمة مصالح تتعارض مع مصلحة الوطن بل هو خيار مدروس لمواجهة حقيقة لا يمكن انكارها او تجاهلها، وهو السبب الرئيسي والمشكلة والعقبة امام بناء الدولة المدنية ومؤسساتها وتحقيق الفصل بين السلطات واجراء الانتخابات التي استعصت على الحل والمعالجة في ظل تدفق الدعم المالي غير المشروع واللا محدود الذي مكّن لمجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس مدينة كل الليبيين، أي حكومة مصغرة كانت او موسعة لن تستطيع العمل في مناخ التخويف والسلاح خارج سيطرة الدولة وبالنتيجة لا يمكن إجراء انتخابات ولا تتوافر أي ضمانات لنزاهتها والقبول بنتائجها، فلا يمكن لأي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أن تعمل باستقلالية وطبقا للقانون وستظل حرية المواطن وحياته وممتلكاته عرضة للاعتداء، ولن تبنى مؤسسات دولة قادرة على العمل بشكل طبيعي، ولن تنجز مصالح وطنية تؤدي الى عودة المهجرين والنازحين”.

واستكمل: “سرت هي التي تتحرر فيها الحكومة من كافة الضغوط، في الحقيقة وللعاقل أي من تهم مصلحة الوطن والمواطن، سرت من اجل سلامة ليبيا عامة من غربها وشرقها الى جنوبها، سرت اجل ان يتواصل أبناء الشعب الليبي، سرت من اهل من اجل استعادة الثقة وطي ماضي التصادم بمختلف اشكاله، سرت مرحلة مكانية ان جاز التعبير تهدف لإنقاذ ليبيا وإنقاذ العائلات الامنة التي شهدتم جميعا فزعها وهروبها من الاشتباكات، ولم يعد بالإمكان اقناع بقية سكان ليبيا بالصبر وهم يعانون انقطاع الكهرباء، وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات التعليمية والصحية والبنى التحتية وانتشار الفساد، الحكومة التي تدرس ميزانيتها اليوم لم تشكل في المنفى او لغرض فرضها على الليبيين قسرا بل شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي ليبي ولا يحق لأي جهة حق الاعتراض عليها او منعها من مباشرة عملها، ومن تاريخ منحها الثقة وزوال شرعية الحكومة في 22 يوليو 2022 طبقا لخارطة الطريق والمخالف سيتحمل نتيجة تصرفاته وطنيا واخلاقيا وقانونيا خاصة الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية التي اوكل اليها المحافظة على أموال الليبيين ومكافحة الفساد والمفسدين”.

وأضاف: “الذهاب في المسارات السياسية والدستورية والعسكرية اهم وافضل بكثير من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب الأولى تنتهي الى توافق مهما طال الزمن والأخيرة تنتهي الى خسارة جيل من الشباب نحتاج اليه في بناء الوطن انصح الجميع بتجنب كل ما يعود بنا الى مربع الصراع والاقتتال، ولا انسى ان أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الدولة على حضورهم وادراكهم للمخاطر التي تتعرض لها البلاد، وانحيازهم لمصلحة الوطن والمواطن”.

واختتم: “نقول للأخوة المكلفين بإعداد القاعدة الدستورية ان صياغة الدستور صارت اليوم فنا عظيما تحشد له جهود العلماء والخبراء واهل الحكمة وبعد النظر فالدستور لكي يحظى باحترام المواطنين وحبهم يجب ان تكون صياغته متينة وجميلة وعباراته دالة موجزة وقصيرة لا تحتمل الكثير من التأويل والتفسير ولا تقود نحو الاختلاف والصراع، فصناعة الدساتير وكذلك تعديلها عمل وطني الجامع وليس مرتعا للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية، واجعلوا الوطن واستقراره وسلامة وكرامة اهله وجمع شتاته نصب اعينكم، اصلح الله امركم وجمع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من اهله”.