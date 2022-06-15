الشحومي: إقرار البرلمان للميزانية يضع مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية أمام اختبار حقيقي

رأى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن إقرار الميزانية العامة للدولة الليبية من البرلمان اليوم يضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل البنك المركزي والرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمنظومة العدلية أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وإنفاق المال العام والرقابة عليه.

وقال «الشحومي»، في منشور له بفيسبوك، «لا اجتهاد مع النص القانوني»، مضيفا «أن استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية وقرب انتهاء المشروعية الدولية ووجود حكومة تحظى بالشرعية البرلمانية سيكون اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي».

واعتبر الخبير الاقتصادي أنه مع ذلك سيجد «خيار لجنة إدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان سبيله بقوة للتنفيذ».