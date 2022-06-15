البرلمان سيتخذ إجراءات من أجل توفير الميزانية للحكومة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن البرلمان أقر ميزانية 2022 المقدمة من الحكومة الليبية بعد إنجاز كل ملاحظات النواب بإجماع 103 نواب منهم 5 أصوات إلكترونية ،مشيرا أن الميزانية بإجمالي 89 مليارا و689 مليونا و376 ألفا.

و أضاف بليحق خلال مؤتمر صحفي ،أن إقرار الميزانية جاء بعد سلسلة اجتماعات مع لجنة المالية ولجنة تنفيذ مخرجات اجتماع سرت ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التابعة للبرلمان ووزارة المالية ،مشيرا أن عدد أعضاء البرلمان حاليا 163 نائبا.

كما أكد بليحق ،أن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس النواب بنسبة 60% أي 98 نائبا ،مشيرا أن مجلس النواب سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة من أجل توفير الميزانية للحكومة الليبية لتمارس عملها بشكل قانوني.

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