الصور يطالب جهاز الإمداد الطبي بتفعيل العطاء العام لتوفير احتياجات قطاع الصحة

ليبيا – بحث رئيس لجنة الادارة بجهاز الإمداد الطبي الطاهر بلخير خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول مع النائب العام المستشار الصديق الصور، المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز، وسبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الصور أكد خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لجهاز الإمداد الطبي فرع طرابلس ضرورة تفعيل العطاء العام، لتوفير احتياجات قطاع الصحة للعام العام الحالي 2022، من أدوية ومستلزمات وتجهيزات طبية لتوزيعها على فروعه في كل مناطق ليبيا، وفق الخطة المعتمدة من لجنة الإدارة.

كما أكد النائب العام دعمه للجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.

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