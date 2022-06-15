عقيلة صالح يجري مفاوضات مع قادة عسكريين من طرابلس

أفاد موقع “أفريكا إنتلجنس”، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أجرى جولتين مختلفتين من المحادثات أثناء تواجده في بوزنيقة المغربية، في الفترة من 9-10 يونيو الجاري.

وذكر الموقع أن صالح استغل وجوده في المغرب لاستئناف المحادثات مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، حول التعديلات الدستورية تمهيدًا للانتخابات، في حين أن الهدف الثاني من رحلة صالح إلى المغرب كان مواصلة المفاوضات مع قادة التشكيلات المسلحة التي تحمي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وأضاف الموقع أن صالح سيلتقي أيضًا عددًا من قادة التشكيلات في القاهرة خلال جولة محادثات ينظمها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، حيث يحاول صالح إقناع القادة العسكريين في طرابلس بالسماح بدخول حكومة باشاغا إلى العاصمة.

وأشار الموقع إلى أن صالح كان قد أبدى استعداده لإجراء تعديلات في حكومة باشاغا بحيث يتم تخصيص مناصب معينة لأفراد مقربين من القادة العسكريين، وهو ما توقع الموقع أن يواجَه بالرفض من قبل قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية