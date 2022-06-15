المجلس الرئاسي: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية

اعتبر المجلس الرئاسي أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية، هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المجلس محمد المنفي، والعضوين بالمجلس، موسى الكوني وعبدالله اللافي، لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة، وفق بيان صادر عن المجلس.

واستعرض المجلس الرئاسي المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، “من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور نحو السلام الدائم في البلاد”، حسب البيان.