بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها قررت إيقاف الملاحقات الجارية بحق القائد الميداني بالقوات الخاصة «الصاعقة» التابعة للقيادة العامة الرائد محمود الورفلي، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، وذلك بعدما تأكدت من وفاته.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أنها تأكدت من «مقتل محمود مصطفى بوسيف الورفلي القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، وأوقفت الملاحقات بحقه».

وقالت المحكمة في البيان إن الغرفة التمهيدية «اعتبرت أن وفاة الورفلي ثبُتت وقررت بوجوب إغلاق الملاحقات الجارية بحقه».

– القيادة العامة تنعى محمود الورفلي

– مصدر أمني: تعرض الرائد محمود الورفلي لمحاولة اغتيال رميا بالرصاص نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات بنغازي

– عقوبات أوروبية على محمود الورفلي وموسى دياب

وتُوفي الرائد محمود الورفلي بأحد المستشفيات التي وصلها يوم 24 مارس 2021، متأثرًا بإصابته بالرصاص جراء إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدفوه عند مروره قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي.

وقبل مقتله، فرض الاتحاد الأوروبي، في 21 سبتمبر 2020، عقوبات على الورفلي، لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما صدر بحقه مذكرة قبض من المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القانون.