الناظوري والحداد يلتقيان في القاهرة بالتزامن مع اجتماعات المسار الدستوري

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات للجنة العسكرية الليبية ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري ونظيره التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد.

وستناقش اجتماعات القاهرة، التي ستستمر لمدة أسبوع؛ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات وإخراج المرتزقة وتجنب التصعيد والانزلاق إلى الاشتباكات بين المليشيات والبناء على لقاءات الناظوري والحداد السابقة التي عقدت في مدينة سرت الليبية.

والتقى الناظوري والحداد مرتين في مدينة سرت خلال شهري ديسمبر 2021 و يناير 2022؛ وذلك لبحث مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وتتزامن اجتماعات اللجنة العسكرية في القاهرة مع اجتماعات الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري، الرامية إلى التوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية