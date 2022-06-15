جهاز النهر: انخفاض إمداد المياه بسبب اعتداء على المسار الشرقي للمنظومة بزليتن‏

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، حدوث تسرب بإحدى محطات المسار الشرقي للمنظومة تقع تحديدًا بمنطقة الجمعة بمدينة زليتن، متوقعًا انخفاض الإمداد المائي على المناطق الواقعة على المسار الشرقي.

وقال مدير عام منظومة الحساونة -سهل الجفارة، إن التسرب وقع بالمحطة رقم «E598+000 M/H»، وجاء نتيجة اعتداء أحد المواطنين على المسار الشرقي للمنظومة، وفق بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأوضح أن المحطة واقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع وتصل إلى 16 بارا، وهو ما يتطلب إجراءات تشغيلية خاصة، لافتًا إلى أن غرفة التحكم الرئيسية باشرت أعمال المناورات التشغيلية لتخفيض الضغط بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة من إجراء الصيانة.