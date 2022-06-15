الرئاسي يبحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان بالمجلس، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

واستعرض المجلس الرئاسي، المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

وجدد المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، تأكيده على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية، هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.