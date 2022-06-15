النيابة العامة تشكل لجنة لمتابعة التحقيقات لمطالبات مؤسسات علاجية في الداخل بسداد 300 مليون دينار

ليبيا – أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير الصحة المكلفة بحكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح تشكيل لجنة لبحث نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بالمؤسسات العلاجية المُطالِبة بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثمائة مليون دينار، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2022.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الصور أمس الأول مع شكشك وبوجناح، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلَّفين بالتحقيق؛ وأعضاء ديوان المحاسبة المكلَّفين بالفحص والتدقيق؛ وموظفي وزارة المالية المعنيين بمتابعة التزامات الدولة.

من جانبه، قال الصور: “إن هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، بما في ذلك الوقاية من الأمراض ومكافحتها، واتخاذ تدابير تكريس هذا الحق وغيره من الحقوق؛ وفاءً بالالتزام المفروض باحترام تلك الحقوق؛ وحمايتها وإعمالها؛ وإن إسهام النيابة العامة لا يقف عند حالات انطباق النماذج التجريمية على سلوكات مؤثَّمَة؛ بل مردّه إلى مقتضيات الحماية القضائية لحقوق الإنسان”.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار استعراض نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بالمؤسسات العلاجية المُطالِبة بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثمئة مليون نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل، خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020.

وتابع قائلًا: “إن التقارير المعدَّة من مركز الخبرة القضائية والبحوث، وصندوق التأمين الصحي العام في خصوص مراجعة مبلغ مئتي مليون دينار كشفت عن: تعمّد بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية، الخروج عن مقتضيات العقود المبرمة مع الدولة؛ بتسلّمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، وأَتْبَعُوا ذلك بتقديم فواتير استشفاء ذات قيم مالية لا تتآلف مع الخدمة المقدَّمة، فبلغت تلك الفواتير ((74.273.454)) مليون دينار ليبي؛ بينما ما زالت معاملات المطالبة بمبلغ مالي قدره مئة مليون دينار ليبي؛ فضلًا عن مطالبات سنة 2022 التي مازالت قيد المراجعة القضائية”.

وأردف بقوله: إن هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة مراعاة جهة الإدارة للمشروعية عند مباشرة تسوية المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بهذا الملف؛ من خلال الالتزام بمخرجات أعمال المراجعة، ومقتضى قرار النيابة العامة بالتحفّظ على المبالغ المالية غير المستحقة؛ بوصف تلك المستحقات مؤسسة على إجراءات ووثائق طالها التزوير لغرض تحقيق كسب غير مشروع؛ فضلًا عن اقترانها بفعل إساءة استعمال السلطة المُسْنَد إلى عدد من القائمين على إدارة ملف ديون وزارة الصحة.

كما أكّدَ أن النيابة العامة شرعت في مراجعة المطالبات المالية الناشئة عن توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة فشوّ جائحة فايروس كورونا.

هذا وقد تناول المجتمعون الجانب المتعلق باستحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية؛ وتعزيز كفالة تقديمها في أوقات ذات أثر، وعلى الأخص تحديد الأمراض التي على جهة الإدارة توجيه السادة المواطنين الذين ألمت بهم إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مضمونة، وتكلفة تستند إلى قائمة أسعار محدَّدة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.

وأمام ثبوت واقع إتيان تصرفات من شأنها إلحاق الضرر بالمال، خلص المجتمعون إلى تكليف لجنة تتشكل من: أعضاء ديوان المحاسبة؛ وموظفي وزارتي المالية والصحة، تتولى وضع المعاملات المالية ذات الصلة تحت الفحص والمراجعة المصاحبة.

وعلى هامش الاجتماع تناول الصور وشكشك العام عددًا من الموضوعات ذات الطابع المشترك، وسبل تعزيز تعاون سلطات الدولة وتكاملها، تجويدًا لأداء الهيئتيْن.

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