عودة 141 مهاجرا سودانيا إلى بلادهم من ليبيا

أفادت وكالة أنباء السودان، أن مطار الخرطوم استقبل مساء الثلاثاء 141 مواطنا سودانيا قادمين من مدينتي بنغازي وطبرق في ليبيا، ضمن برنامج العودة الطوعية والمبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.

وكشفت مديرة إدارة المنظمات بجهاز المغتربين، المهندسة أمل كرار إبراهيم فرح، أن برنامج العودة تمكن من إعادة 4,770 مواطنًا سودانيًا حتى الآن منذ إعادة إطلاقه في سبتمبر من عام 2017.

يشار إلى أن أزمة الهجرة لا تزال تثقل كاهل السلطات الليبية والأوروبية على حدٍ سواء.

ومنذ أن دخلت ليبيا في دوامة من الفوضى، باتت محطة باتجاه القارة الأوروبية، للمهاجرين الفارين من جحيم النزاعات والفقر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية