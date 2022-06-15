أنباء عن لقاء مرتقب يجمع صالح والمشري والمنفي في القاهرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف عضو مجلس النواب الهادي الصغير عن لقاء سيجمع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي. للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية.

وأوضح الصغير في تصريحات صحفية أن القاهرة ستستضيف لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. للوصول إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للسلطة التنفيذية.

وأشار الصغير إلى أن عقيلة صالح في طريقه الآن للقاهرة على رأس وفد المسار الدستوري.

وكشف النائب عن تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي للتفاهم بشأن تسييل الميزانية قريبًا.