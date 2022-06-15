الزغيد: تقرير توحيد المُرتبات أحيل للجنة التخطيط والمالية لدراسته وعرضه على البرلمان

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن جلسة اليوم الأربعاء مخصصة لمُناقشة وإقرار الميزانية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، وستعقد الساعة الواحدة ظهرًا.

الزغيد توقع في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أن يكون النصاب القانوني للتصويت على الميزانية متوفرًا، وهو 98 نائبًا، بعد وصول عدد من النواب مساء الأمس، ووصول الأعضاء المشاركين في اجتماعات القاهرة.

ونوه إلى أن النصاب مطلوب لإقرار الميزانية، وهذا سبب عدم التصويت في جلسة أمس الثلاثاء.

الزغيد أشار إلى أن تقرير توحيد المُرتبات أحيل للجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب لدراسته وإحالته لمجلس النواب للاطلاع عليه في جلسة قادمة.