“إيريني” تجري تدريبات بحرية قبالة السواحل الليبية

أجرت عملية “إيريني” الأوروبية تدريبات بحرية نهاية الأسبوع الماضي لأسطولها البحري المنتشر في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الليبية.

وذكرت قيادة إيريني عبر موقعها، أنه شارك في التدريبات 3 سفن إحداها للبحرية الإيطالية، والثانية للبحرية اليونانية، والثالقة للبحرية الفرنسية.

وكشفت قيادة إيريني عن نشرها 6 طائرات دورية مخصصة من فرنسا واليونان وإيطاليا وألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا مع سفن وطائرات أخرى في دعم التدريبات التي أجريت، إلى جانب مركز الأقمار الاصطناعية الأوربية للدعم اللازم.

وأشارت قيادة إيريني إلى أن العملية الأخيرة كانت فرصة جيدة لإجراء تدريبات متقدمة، حول تكامل القوات التابعة للاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة إمكانية قدرة لقوات البحرية الأوروبية.

وذكرت قيادة إيريني أن التدريبات هدفها تدريب القوات على تنفيذ المهام الموكلة بتفتيش السفن القاصدة ليبيا، والتحقق من عدم وجود أسلحة عليها، وفقا لقرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه عملية إيريني.