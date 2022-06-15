بلدية بنغازي تنفي إرغام النازحين التنازل عن منازلهم المتضررة للحصول على بديل

العنوان – بنغازي

نفت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء الأخبار التي تفيد بأنه يتم إرغام النازحين التنازل عن منازلهم المتضررة للحصول على بديل.

وقال المكتب الإعلامي إنه لا صحة للأخبار المُتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مفادها قيام البلدية باستلام مبالغ مالية وتنازل عن العقار من المواطنين النازحين المُدمرة منازلهم جراء الحرب على الإرهاب.

ونفى المكتب الإعلامي كذلك الأخبار التي تفيد أن استلام المبلغ والتنازل يتم مُقابل تمكين المواطنين من وحدات سكنية بالمشروع السكني بمنطقتي جردينة ودريانة.

وأشار المكتب الإعلامي في بلدية بنغازي إلى أن توفير السكن في المنطقتين المذكورتين لمن يرغب في ذلك من المواطنين المُدمرة منازلهم .