الحداد يطلع القائد الأعلى للجيش على الأوضاع الحالية للوحدات العسكرية

قدم رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، إحاطة كاملة عن الأوضاع الخاصة بالوحدات العسكرية، والموقف الأمني الحالي في البلاد، للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكوني والحداد، بحضور مدير إدارة الشؤون الأمنية برئاسة الأركان اللواء محمد أبو بكر.

بدوره، أشاد الكوني بمجهودات رئاسة الأركان العامة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويتزامن هذا اللقاء مع اجتماعات للجنة العسكرية الليبية في القاهرة، حيث التقى الحداد مع رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري.

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