الصغير: هناك تواصل مع الكبير بشأن تسييل الميزانية المعتمدة من البرلمان

أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن تصويت أعضاء المجلس اليوم الأربعاء، لاعتماد الميزانية كان بالإجماع وبالنصاب القانوني المطلوب.

وأضاف الصغير، في تصريحات صحفية، أن هناك تواصلا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير للتفاهم بشأن تسييل الميزانية قريبا

ولفت إلى أن وفد المسار الدستوري في طريقه إلى القاهرة الآن صحبة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مؤكدا بأن هناك لقاء سيجمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القاهرة للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية.