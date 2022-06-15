ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا 50 ألف دينار من سيارة مواطن

العنوان – بنغازي

كشف قسم النجدة بنغازي اليوم الأربعاء أن وحدة التحري والقبض ضبطت 3 أشخاص لقيامهم بسرقة 50 ألف دينار من سيارة مواطن.

وأوضح القسم أن مواطنًا أبلغ وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغـازي عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي وقدره 50 ألف من داخل سيارته الخاصة به أثناء تواجده بمنطقة الصابري تحديداً طريق البحر.

وأضاف قسم النجدة أن المواطن قام بفتح محضر بالواقعة لدى مركز شرطة الصابري ضد مجهول وتم تكليف المجموعة الأولى بوحدة التحري والقبض بمتابعة القضية.

وأفاد القسم أنه بالتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغـازي من تحديد هوية السارق.

وأكد قسم النجدة أن أحد اقربائه لُوحِظ عليه صرف الأموال هو وأصدقائه رغم صغر سنه وهو طالب لا يعمل حيث قام بشراء “أجهزة ايفون حديثة” و “جهاز بلايستيشن 5” وسيارة وبعض المقتنيات الشخصية.

وذكر القسم أنه بضبط المتهم والتحقيق معه اعترف بقيامة بهذه السرقة وتم إحالته إلى الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.