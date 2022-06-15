الرئاسي يؤكد أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

جدد المجلس الرئاسي التأكيد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكداً أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان بالمجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي الأربعاء بالعاصمة طرابلس، للتباحث حول آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

وناقش المجتمعون المسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب الدولة والمنعقد في القاهرة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

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