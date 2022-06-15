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الرئاسي يؤكد أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد المجلس الرئاسي التأكيد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكداً أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان بالمجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي الأربعاء بالعاصمة طرابلس، للتباحث حول آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

وناقش المجتمعون المسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب الدولة والمنعقد في القاهرة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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