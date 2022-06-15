مجلس الدولة يرحّب بإعتماد مجلس النواب لميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا

رحّب أعضاء المجلس الدولة الداعمين للتوافق بالقرار الوطني لمجلس النواب باعتماده ميزانية الحكومة الليبية بمدينة سرت.

أعضاء المجلس، وفي بيان لهم طالعته “ليبيا الحدث”، رأوا أن اعتماد الميزانية خطوة مهمة وجليلة قد طال انتظارها بسبب الانقسام السياسي.

وتمسك الأعضاء بمخرجات الحوار الليبي – الليبي مع مجلس النواب، الذي أفضى إلى وضع خارطة طريق جديدة تحددت فيها معالم المرحلة القادمة ومددها الزمنية بدقة ووضوح.

وأعلن الأعضاء، انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة بنهاية المدة القانونية الممنوحة لها وفقا لخارطة الطريق التي تم إقرارها بجنيف، والعودة لمرجعية الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ، وتعديلاته.

وأكدوا على وجوب الالتزام بالتعديل الدستوري الثاني عشر، والمراحل والمدد الزمنية الواردة به وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

كما رفضوا التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتعدي على سيادة القرار الليبي، وحق الشعب في اختيار حكومته وقيادته عبر مؤسساته المنتخبة.

كما طالبوا البعثة الأممية بدعم ما توصل إليه المجلسان من توافق وذلك انسجاما مع مهامها الواردة بقرار الإنشاء رقم 2009 لسنن 2011.

ودعا الأعضاء، حكومة عبد الحميد الدبيبة لتسليمها السلطة للحكومة الجديدة تأسيا بمن سبقها، وعملا بمبدأ التداول السلمي، وفي حال رفضها التسليم، فهي مدانة وتعد كافة إجراءاتها مخالفة للقانون.

وحث الأعضاء، الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا على ضرورة الانطلاق في عملها وفق أولويات المرحلة وعلى رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه 14 شهر وتحسين الوضع المعيشي للمواطن ومعالجة الملف الأمني والمصالح الوطني واخراج القوات الأجنبية من البلاد.

كما أكدوا دعمهم لاستمرار اجتماعات القاهرة وحث المجتمعين على تغليب مصلحة الوطن والخروج به من النزاع إلى الوفاق السياسي، والاتفاق الدستوري الذي يحفظ الوطن والمواطن ويؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل الحكومة الليبية التي تملك الشرعية القانونية.