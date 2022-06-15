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الصحة: تجاوز نسبة الإنجاز في مشروع قسم الإيواء الجديد بأورام صبراتة الـ80%

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت إدارة المشروعات بوزارة الصحة، تجاوز نسبة الإنجاز في مشروع مبنى قسم الإيواء الجديد بالمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، الـ80%.

وكان مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سالم مسعود تفقد الأربعاء، رفقة فريق من المهندسين بالإدارة، مشروع توريد وتركيب مركب من طابقين مسبق الصنع، لصالح المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة.

ويهدف المشروع الجاري تنفيذه إلى رفع السعة السريرية للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة، لتحسين الخدمات الطبية للمرضى القاطنين غرب العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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