العرفي: الأجهزة الرقابية والمالية عليها الانصياع للحكومة ومنحها الميزانية لممارسة عملها

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مجلس النواب أقر في جلسة اليوم في مدينة سرت الميزانية العامة بعد إجراء التعديلات عليها في جلسة الثلاثاء وتخفيض قيمتها من 94 مليار إلى 89 مليار داعيا كل الأجهزة الرقابية والمالية للانصياع والعمل مع هذه الحكومة ومنحها الميزانية وعدم مخالفة قانون.

وحول أوجه التعاون بيم الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي، العرفي، وفي تصريحات خاصة لـ”ليبيا الحدث” طالب محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير الامتثال لصرف الميزانية للحكومة لكي لا يخالف قانونيا مشيرا بأن رئيس الحكومة فتحي باشاغا ابدى استعداده للتعاون مع كل الأجهزة الرقابية في البلاد بهدف توحيد المؤسسات والوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.