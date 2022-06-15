الجنائية الدولية تقرر وقف الملاحقات ضد محمود الورفلي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها قررت إيقاف الملاحقات الجارية بحق المقدم محمود الورفلي القائد بالقوات الخاصة «الصاعقة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وذلك بعدما تأكدت من وفاته.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أنها تأكدت من «وفاة محمود مصطفى بوسيف الورفلي القائد العسكري الليبي وأوقفت الملاحقات بحقه».

وقالت المحكمة في البيان إن الغرفة التمهيدية «اعتبرت أن وفاة الورفلي ثبُتت وقررت بوجوب إغلاق الملاحقات الجارية بحقه».

وتُوفي الرائد محمود الورفلي بأحد المستشفيات التي وصلها يوم 24 مارس 2021، متأثرًا بإصابته بالرصاص جراء إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدفوه عند مروره قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي.