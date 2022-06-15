احويلي يتوقع عدم الاتفاق حول النقاط الخلافية في جلسات القاهرة

قال عضو مجلس الدولة عبد القادر احويلي والمشارك في جلسات الحوار حول المسار الدستوري، إن النقاشات لا تزال جارية حول الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة والبرلمان.

وتوقع احويلي في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية، أن لا تحسم الجلسات الجارية في القاهرة المواد التي لم يتوصل الفريقان إلى توافق حولهما، مضيفا أنه سيتم إرسالها لرئاسة مجلسي النواب والدولة أولاً.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي في العاصمة المصرية أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري، والتي ترعاها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن على أساسه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي سنوات الفلتان الأمني في البلاد.

وكان من المتوقع أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، إلا أنها فشلت لأسباب متعددة، فسرها البعض بغياب توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع، وتضارب في المصالح وبعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة.

واعترت المواطنين خيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن قرار تأجيل الانتخابات، مما أفرز مخاوف من استمرار المشهد السياسي الليبي في الترنح والضبابية، دون أفق واضح لإجراء انتخابات تنهي حالة الاستقطاب السياسي التي زادت بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.

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