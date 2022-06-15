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المنقوش تبحث مع السفيرة البريطانية التطورات الليبية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هوريندل”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء ناقش آخر التطورات على  الساحة السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة برعاية من البعثة الأممية من أجل إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري لنقل ليبيا إلى الانتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

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صحيفة الساعة 24

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