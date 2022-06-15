السفير الإسباني لـ الحداد: سنقدم كافة سبل الدعم التي من شأنها الرفع من كفاءة المؤسسة العسكرية

ليبيا – استقبل رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد أمس الثلاثاء سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو غارثيا، بحضور مدير إدارة الشؤون الأمنية برئاسة الأركان العامة اللواء محمد اللاكري.

الحداد أثنى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان على دور مملكة إسبانيا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين، والإسراع في الوصول للاستحقاقات الإنتخابية، وهذا الدور الإيجابي لوحظ في الجانب السياسي والإقتصادي والثقافي والعسكري.

كما أثنى على دور السفير ومملكة اسبانيا لاحتضانها ورشة العمل الفنية حول جمع السلاح واستعاب الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة (DDR)، والتي أقيمت في مدريد يومي 23-24 مايو 2022.

بدروه،أكد السفير تقديم كافة سبل الدعم التي من شأنها الرفع من كفاءة مستوى وأداء المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال التدريب المهني المتخصص لكافة الصنوف، والتي سيساهم إيجابيًا في استقرار البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية