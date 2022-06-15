بعد التهجير.. النيابة العامة تعيد تسليم 24 مزرعة بمشروع العمامرة لمستحقيها

سلمت الشرطة الزراعية 24 مزرعة تابعة لمشروع العمامرة الزراعي إلى أصحابها، وفق عقود الانتفاع المبرمة معهم بإشراف من مكتب النائب العام.

وأوضح جهاز الشرطة الزراعية في منشور، الأربعاء، أن الغرفة المشكّلة من رئيس جهاز الشرطة الزراعية والمكونة من رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن والمرقب ومسلاتة، برفقة قوة إدارة نفاذ القانون، باشروا في تسليم المزارع الخاصة بمشروع العمامرة الزراعي بمدينة مسلاتة إلى أصحابها حسب عقود الانتفاع ووفقاً للكشف المحال من مكتب السيد النائب العام.

وأضاف الجهاز، أن إجمالي المزارع التي سُلمت لأصحابها بلغت مساحتها 1015 هكتاراً تقريباً، وتم ترجيع عدد من العائلات المهجرة من مزارعها منذ سنوات بحضور مدير المشروع ومختاري المحلات بالمشروع، مؤكداً استمرار العمل لحين تسليم كافة المزارع إلى أصحابها

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