رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُتابع أوضاع وزارة الداخلية

طرابلس 15 يونيو 2022 (وال)- تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية خالد مازن، الأوضاع الأمنية وسير عمل الوزارة، والإجراءات المتخذة بشأن معالجة أوضاع العاملين بها.

وأستعرض وزير الداخلية الإجراءات المتعلقة بالمطابقة للعاملين بالداخلية مع وزارة المالية التي تم الانتهاء منها، وإمكانية تنفيذ القانون رقم (6).

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على ضرورة دعم مديريات الأمن ليتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها.(وال)

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