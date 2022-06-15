أخبار ليبيا 24

علّق عضو مجلس النواب، سعد أمغيب، على إقرار مجلس النواب للميزانية العام للعام 2022، بأن التصويت عليها جاء،. بإجماع أعضاء مجلس النواب.

وكتب أمغيب على فيسبوك: “في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 15/6/2022 بمدينة سرت تم التصويت بالإجماع على قانون ميزانية الدولة الليبية برئاسة السيد فتحي باشا اغا”.

وأضاف: “نسأل الله أن تكون عند حسن ظن الشعب الليبي وأن تعمل من أجل رفع المعاناة عنه”

وبعد جلسة رسمية، استكمالا لجلسة يوم الثلاثاء، أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في سرت قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، التي تقدمت بها الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا.

ووافق مجلس النواب، بالإجماع، على ميزانية بقيمة 89.7 مليار دينار مليار دينار ليبي.